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Здоровье9 декабря 2021 8:47

В Коми за сутки коронавирус диагностирован у 268 человек

Показатель суточного прироста стал самым минимальным в декабре
Источник:kp.ru
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Более 362 тысяч человек вакцинировались первым компонентом в Коми

Более 362 тысяч человек вакцинировались первым компонентом в Коми

Фото: архив "КП"

В Коми заражение COVID-19 подтвердили у еще 268 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб. За все время пандемии заболевание выявили у 92 503 жителей республики.

Общее количество умерших достигло 2 384 человек, из них за последние 24 часа скончались девять человек.

Выздоровлением закончилось 75 006 случаев инфицирования. За сутки из больниц было отпущено 385 пациентов.

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