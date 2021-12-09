В Коми за сутки коронавирус диагностирован у 268 человек

Более 362 тысяч человек вакцинировались первым компонентом в Коми
Фото: архив "КП"
В Коми заражение COVID-19 подтвердили у еще 268 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб. За все время пандемии заболевание выявили у 92 503 жителей республики.
Общее количество умерших достигло 2 384 человек, из них за последние 24 часа скончались девять человек.
Выздоровлением закончилось 75 006 случаев инфицирования. За сутки из больниц было отпущено 385 пациентов.
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