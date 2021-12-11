За сутки в Коми скончались 26 пациентов с коронавирусом

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По состоянию на субботу, 11 декабря, в Коми зафиксировали 266 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 93 038 случаев заболевания коронавирусом. За сутки выздоровели 280 человек. За все время из больниц выписали 75 632 пациента. За последние сутки скончались 26 пациентов с подтвержденным коронавирусом. За весь период пандемии в Коми зафиксировали 2421 смертельный случай среди пациентов, у которых диагностировали эту болезнь.

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