Один из районов Коми выполнил план по вакцинации

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Ижемский район выполнил план по вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

На сегодняшний день прививки от коронавируса сделали более 9,2 тысячи человек. Уточняется, что это 80% от всего населения, которое подлежит вакцинации. Таким образом, в Ижемском районе выполнили плана по прививкам для выработки коллективного иммунитета. В администрации отметили, что 8,4 тысячи человек привиты вторым компонентом вакцины.

При этом заболеваемость ковидом в Ижемском районе снижается. С 3 по 10 декабря в муниципалитете 10 новых случаев заражения. За это время заболели семеро взрослых и трое детей. Сейчас на лечении находятся 17 пациентов, четверо из них – в больнице.

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