За сутки в Коми скончались восемь больных коронавирусом

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По состоянию на воскресенье, 12 декабря, в Коми зафиксировали 260 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в регионе зафиксировали 93 298 случаев заболевания этой инфекцией. За сутки в Коми выздоровели 48 человек. За весь период пандемии из больниц выписали 75 680 человек. За последние сутки скончались восемь больных коронавирусом. Всего в Коми зафиксировали 2429 смертельных случаев среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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