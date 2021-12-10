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Общество10 декабря 2021 7:19

В Коми подростков начнут вакцинировать от COVID-19 уже в декабре

Источник:kp.ru
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Вакцинация подростков от коронавируса начнется в России до конца года

Вакцинация подростков от коронавируса начнется в России до конца года

Фото: Архив "КП"

В России кампанию по вакцинации подростков намерены начать уже до конца 2021 года. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Первая партия препарата в 150 тысяч доз будет доставлены в регионы в ближайшее время.

- До конца года первую вакцинацию проведем по всей России, - цитирует главу ведомства ТАСС.

Напомним, вакцина предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Она была зарегистрирована в конце ноября. Препарат состоит из двух компонентов, которые будут вводиться с разницей в 21 день.

Отметим, что прививать подростков будут лишь на добровольной основе и с письменного согласия родителей.

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