В Коми число зараженных COVID-19 увеличилось на 251 человека

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В Коми продолжают фиксировать увеличение числа инфицированных коронавирусом. Согласно обновлённым данным, в республике за сутки было лабораторно подтвержден 251 факт заражения.

Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 93 549 человек. Из них 75 684 успешно побороли болезнь. За последние 24 часа отрицательный результат ПЦР-теста получили всего четыре пациента.

Однако вирус все же продолжает забирать жизни людей. За все время пандемии 2 431 житель Коми стал жертвой ковида, за сутки этот показатель вырос на два летальных случая.

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