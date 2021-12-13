В Коми уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 60%

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По данным сайта стопкоронавирус.рф, предоставляющего официальную статистику по заболеваемости COVID-19, в Республике Коми уровень коллективного иммунитета к ковиду составляет 60%. Неделю назад этот показатель был ниже на 0,6%.

– Достигнуть уровня в 80% можно только, если каждый гражданин, не имеющий противопоказаний, защитит себя и своих близких с помощью вакцины. Записаться можно по номеру 122 или через портал Госуслуг, – сообщила премьер-министр России Татьяна Голикова.

По России уровень коллективного иммунитета достиг 55,7%, увеличившись с 53,7% до 55,7%. Голикова отметила, что ситуация улучшилась в 12 регионах.

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