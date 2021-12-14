Жителей Коми порадуют снегопады и умеренная температура

Жителей Коми сегодня,14 декабря, ожидает умеренная погода. По прогнозу синоптики пообещали облачность, снегопад и ветер, скорость которого максимально будет достигать 12 м/с.

В южной части региона порывы ветра составят 7-12 м/с. Температура воздуха днем опустится максимально -6...-11, на юго-западе -2...-7°С.

В Сыктывкаре сильных сюрпризов также ожидать не стоит. Ветер будет южный, с такой же скоростью, как и в остальной части Коми – 7-12 м/с. Температура днем -3...-5°С.

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