Отважные дворняги: в корткеросском Усть-Лэкчиме собаки защитили от серых хищников привязанного на цепи собрата

Бороться с волками сельские собаки решили самостоятельно. Видимо, в ответ на решение чиновников об отмене выплаты за отстрел серых в 2022 году. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Наступила зима, а с ней в населенные пункты Коми пришли и волки. В Корткеросском районе приход хищников к людям обернулся настоящей драмой. В поселке Усть-Лэкчим парочка праздношатающихся серых вероломно решила напасть на домашнюю собаку, привязанную к будке на цепи. Последней повезло, гуляющие без привязи сородичи отважно ринулись на защиту бедолаги.

В атаку!

Происшествие случилось в ночь с 9 на 10 декабря. Усть-лэкчимцы уже сетовали на то, что в населенный путь захаживают незваные гости. Люди видели следы волков около домов и остановки, также хищников засняли на сельские камеры видеонаблюдения. Пришедшие в очередной раз серые захотели покусать за бочок, а, скорее, разодрать беззащитного пса на привязи. Нападение хищников произошло около двух часов ночи, их не смогли остановить даже фонари, освещающие улицы. К счастью, позабавиться у волков не получилось – стая собак пришла на помощь своему сородичу и перегородила хищникам путь. Во главе банды стояла отважная сучка, которая повела свое небольшое войско в стремительную атаку.

В схватке усть-лэкчимские собаки одержали победу – волки позорно и спешно покинули поселок, раненую девочку пришлось отвезти к ветеринару, сейчас хозяин лечит храбрую даму. «Вот ей досталось, но пса отбили, волки убежали, а собаку возили в ветеринарку, прооперировали, она идет на поправку», – написала в соцсетях местная жительница.

Не в первый раз

Это не первый и далеко не последний случай прихода в сельские населенные пункты Коми серых хищников. Из года в год волки приходят в села и деревни в поисках легкой добычи. И, как правило, находят ее. Одна из самых громких историй, произошедших в республике и прогремевших на всю страну, произошла почти год назад в поселке Синдор Княжпогостского района. В канун Нового года домашний терьер Джесси ценой своей жизни спасла 10-летнего хозяина от волка. Мальчик, играя в прятки, нырнул в сугроб. Со стороны леса к ребёнку вдруг начал подбираться волк. Спустя несколько секунд на серого разбойника со двора стрелой метнулась маленькая собачка. Увы, силы были не равны. Джесси мгновенно пала смертью храбрых. Мальчик успел убежать.

В минприроды региона традиционно уверяют, основной причиной выхода диких животных к людям является доступность легкой пищи в виде бесхозных собак и собак на привязи, а также наличие свалок пищевых отходов.

Мнение бывалого

– Если волк попался вам на пути, помните, вы не должны ему показывать свой страх. Ни в коем случае нельзя отворачиваться от него, становиться спиной. Даже когда вы убегаете, вы должны видеть его. Постарайтесь побыстрее огородиться: залезть на дерево, сесть в автомобиль, забежать в ближайший дом, – рекомендует охотник со стажем Алексей Попов.

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