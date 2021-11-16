В Коми отменили выплаты в 20 тысяч рублей за волка в 2022 году

Фото: pexels.com

Охотники Коми не смогут получить выплаты в 20 тысяч рублей за добычу волка. Таких трат в республиканский бюджет заложено не было. Об этом сообщил глава Минприроды Коми Алексей Кузнецов.

По его словам, сейчас идет серьезная работа по включению финансирования на вознаграждение охотникам за волков на 2022, 2023 и 2024 годы. Финансирование останется неизменным - 5 млн рублей.

К слову, за девять месяцев 2021 года охотники уже получили 3,5 млн рублей за убитых 114 волков и 29 медведей. Также власти рассчитались с охотниками по долгу за 2020 год, задолженность перед ними составляла 1,3 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми волки стали уносить собак (подробности)