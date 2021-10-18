В Коми волки стали уносить собак

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В Сыктывдинском районе Коми волки стали орудовать в поселениях. В соцсетях местные жители сообщают, что зверей стали замечать в селе Пажга, а чаще – в деревне Жуод.

За минувшую неделю хищники уже унесли двух овчарок, которые не были на привязи. О том, что это именно волки, свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения на одном из домов. Последний подобный случай «визита» волков произошел прошлой ночью.

Ранее стало известно о подобных инцидентах в Сысольском и Усть-Куломском районах. Первое нападение волков на собак начали фиксировать еще 9 октября.

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