В двух районах Коми активизировались волки

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В селах Коми жители стали сообщать о появлении волков, пишет «Комиинформ». Такая ситуация наблюдается сразу в двух районах: Сысольском и Усть-Куломском.

Сельчане в Усть-Куломе заметили хищников неподалеку от Аэропорта, волков видели еще в Носиме и Кебанъеле. В селе Визинга еще 9 октября на улице Интернациональной волки напали на собаку и утащили ее.

Сократить популяцию этих животных планируется с помощью охотников. В этом году им разрешено застрелить 270 волков. Однако все же жителям советуют соблюдать правила предосторожности.

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