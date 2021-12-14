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Здоровье14 декабря 2021 8:42

В Коми число выздоровевших от COVID-19 за сутки в два раза превысило количество инфицированных

Более 10 человек стали жертвами вируса
Источник:kp.ru
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередные факты заражения коронавирусом были выявлены в Коми за прошедшие 24 часа. Также зарегистрированы новые случаи смерти и увеличение числа выздоровевших.

По данным оперативного штаба России, в регионе за сутки диагностировано еще 243 случая заражения Covid-19. Всего в республике лабораторно подтверждено 93 792 факта инфицирования.

По состоянию на 14 декабря, 76 189 жителей Коми успешно побороли вирус. Показатель выздоровевших вырос на 505 человек за последние сутки.

Также в Коми зарегистрировано 13 новых летальных исходов. За все время пандемии в республике от коронавируса скончались 2 444 пациентов.

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