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Общество13 декабря 2021 10:08

Жители Коми, привитые иностранными вакцинами, смогут получить QR-код

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Жители Коми и всей России, привитые от коронавируса иностранными вакцинами, смогут получить сертификат на полгода. Об этом сообщил вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, россияне, привитые иностранными вакцинами, смогут сдать тест на антитела и получить сертификат. Уточняется, что документ будет действовать в течение шести месяцев. Кроме того, аналогичный порядок получения сертификата будет действовать для жителей России, который сделали прививку вакциной «Спутник V» за рубежом.

Напомним, власти Коми опубликовали документ, в котором разъяснили, какие общественные пространства доступны для жителей республики, имеющих на руках QR-код или отрицательный ПЦР-тест. Как отметили в пресс-службе руководителя региона, граждане не будут допускаться в места массового скопления людей с бумажными справками без QR-кода.

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