Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 декабря 2021 8:32

Парламентарии Коми приняли закон о статусе столицы

Сыктывкар получит официальный статус столицы республики
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Мария ЮРКИНА

Фото: Мария ЮРКИНА

В Коми приняли закон о столице республики. Об этом стало известно в ходе заседания республиканского Госсовета. Сыктывкар теперь официально будет носить звание столицы региона.

В поддержку принятия законопроекта проголосовал 21 парламентарий, пятеро были против, двое воздержались, один не голосовал.

Как сообщила глава администрации Наталья Хозяинова, присвоение статуса столицы позволит Сыктывкару привлечь дополнительное финансирование на развитие города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Постараемся все недочеты устранить»: глава Коми прокомментировал критику со стороны Гуцана (подробности)

КАРТИНА ДНЯ