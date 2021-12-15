Парламентарии Коми приняли закон о статусе столицы

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В Коми приняли закон о столице республики. Об этом стало известно в ходе заседания республиканского Госсовета. Сыктывкар теперь официально будет носить звание столицы региона.

В поддержку принятия законопроекта проголосовал 21 парламентарий, пятеро были против, двое воздержались, один не голосовал.

Как сообщила глава администрации Наталья Хозяинова, присвоение статуса столицы позволит Сыктывкару привлечь дополнительное финансирование на развитие города.

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