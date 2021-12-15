Показатель смертности от COVID-19 в Коми вырос на 18 летальных исходов

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В Коми продолжается тенденция к снижению суточного прироста заражённых коронавирусом. Согласно данным оперштаба, в республике зарегистрирован ещё 241 новый факт инфицирования. За все время пандемии было обнаружено 94 033 случая заболевания.

За сутки был зарегистрировано ещё 18 летальных исходов в результате осложнений, вызванных ковидом. Всего жертвами инфекциями стали 2 462 человека.

Отмечается, что случаев выздоровления становится все больше. За сутки было выписано 409 пациентов, поборовших болезнь, за все время пандемии этот показатель достиг 76 598 человек.

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