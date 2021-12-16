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Общество16 декабря 2021 3:15

Синоптики предупреждают жителей Коми о гололеде и снегопаде

Скорость ветра по республике максимально достигнет 11 м/с
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Метеорологи рассказали, что сегодня, 16 декабря, в республике ожидается небольшой умеренный снег. Погода в целом не подготовила никаких неприятных сюрпризов.

Синоптики рассказали, что днем будет облачно и относительно безветренно. Скорость ветра по региону в среднем составит 6-11 м/с. Температура днем -4...-9, на северо-востоке чуть холоднее -11...-16°С.

Жителям Сыктывкара также не о чем беспокоиться. В городе будет облачная погода с небольшим снегом. Ветер ожидается южный со скоростью от 5 до 10 м/с. Температура ночью и днем -5...-7°С.

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