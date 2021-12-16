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Здоровье16 декабря 2021 8:43

В Коми зарегистрировано 236 заболевших и 18 умерших от коронавируса

Оперштаб России озвучил новые данные
Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми число зараженных COVID-19 увеличилось на 236 новых случаев заболевания. Данные об этом опубликовал федеральный оперштаб России. С начала пандемии в республики выявили 94 269 заболевших.

Возросло за минувшие сутки и число умерших от коронавируса. За сутки показатель смертности вырос на 18 летальных исхода, всего умерли 2 480 человек.

Побороть болезнь же сумел 76 901 житель Коми. Это на 303 выздоровевших больше, чем было сутками ранее.

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