В Коми зарегистрировано 236 заболевших и 18 умерших от коронавируса

Фото: архив "КП"

В Коми число зараженных COVID-19 увеличилось на 236 новых случаев заболевания. Данные об этом опубликовал федеральный оперштаб России. С начала пандемии в республики выявили 94 269 заболевших.

Возросло за минувшие сутки и число умерших от коронавируса. За сутки показатель смертности вырос на 18 летальных исхода, всего умерли 2 480 человек.

Побороть болезнь же сумел 76 901 житель Коми. Это на 303 выздоровевших больше, чем было сутками ранее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми почти 700 зараженных коронавирусом детей находятся под наблюдением врачей