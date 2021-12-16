В Коми почти 700 зараженных коронавирусом детей находятся под наблюдением врачей

В Минздраве Коми рассказали о заболеваемости младенцев ковидом Фото: Архив "КП"

В Коми снизилась заболеваемость коронавирусом среди детей в возрасте от 0 до 17 лет. Об этом сообщили в региональном Минздраве. По данным ведомства, снижение заражения ковидом среди детей составило 24,6%.

Больше всего инфицированных отмечено в младенческом возрасте - это дети до года. Средний же возраст заболевших девять лет.

Сейчас под наблюдением врачей находятся 690 детей. Из них 638 лечатся дома, 51 ребенок госпитализирован в больницу, а один пациент находится на карантине.

Количество детей с диагнозом COVID-19 в октябре 2021 года равнялось 2 101, в ноябре их было уже 1 583, сообщает БНК.

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