В Коми от коронавируса умерла 38-летняя женщина, страдавшая тяжелым заболеванием

Фото: Олег УКЛАДОВ

На больничной койке городской больницы Усинска скончалась молодая женщина. Пациентка поступила в медучреждение с диагностированным у нее COVID-19. Несмотря на молодой возраст - 39 лет - спасти женщину не удалось.

Горожанка болела тяжелым сопутствующим заболеванием эндокринной системы. Коронавирус сильно ослабил организм инфицированной и осложнил основной диагноз.

Всего в Усинске в тяжелом состоянии находятся шесть человек, девять человек находятся на кислородной поддержке, на ИВЛ - один пациент. Коечный фонд заполнен на 51%.

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