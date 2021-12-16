«Он стал ангелом»: в Коми скончался тяжелобольной годовалый Артем Есев

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В Коми умер Артем Есев из села Зеленец. Малыш боролся с тяжелым заболеванием с самого рождения - синдромом Эдвардса. О кончине годовалого ребенка сообщили в фонде «Сила Добра», подопечным которого являлся мальчик.

Ранее фонд собирал деньги на специальный аппарат, который мог бы поддерживать жизнь мальчика, но воспользоваться им семья Артема не успела.

- Артем стал ангелом. Была проведена большая работа для выписки Артема домой, для встречи малыша с семьей... Но не сложилось, - рассказали в фонде.

В организации отметили, что все средства, которые удалось собрать на лечение ребенка, будут направлены на нужды других тяжелобольных детей.

Мама и папа мальчика надеялись увидеть своего сына дома, в кругу его близких встретить Новый год. К сожалению, как отметили в фонде, жизнь вносит в планы свои коррективы.

Редакция «КП-Коми» приносит искренние соболезнования семье Артема.

Справка

Синдром Эдвардса — хромосомное заболевание, характеризуется комплексом множественных пороков развития и трисомией 18 хромосомы. Продолжительность жизни детей с синдромом Эдвардса невелика: 60 % детей умирают в возрасте до 3 месяцев, до года доживает лишь 5-10 %. Основной причиной смерти служат остановка дыхания и нарушения работы сердца. Оставшиеся в живых — глубокие олигофрены.

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