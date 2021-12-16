В Коми внесли очередные поправки в указ о повышенной готовности

Фото: архив "КП"

В Коми внесены изменения в указ о повышенной готовности, введенный из-за распространения коронавируса. Соответствующие поправки подписал глава республики Владимир Уйба.

Согласно обновленному документу, с сегодняшнего дня, 16 декабря, продлена дистанционка для лиц старше 60 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями, не имеющих сертификата вакцинированного, либо перенесшего ковид более 12 месяцев назад. Им же не разрешается покидать места.

Ослаблены карантинные меры в соцучреждениях. Так, в организациях с круглосуточным пребыванием граждан отменены все ограничения, введенные из-за коронавируса.

Также посещать кинотеатры, кафе, рестораны, салоны красоты и так далее можно при наличии отрицательного ПЦР-теста (напоминаем, действие его сокращено до двух суток), либо QR-кода вакцинированного, либо QR-кода перенесшего коронавирус.

С полным текстом указа и иными поправками можно ознакомиться по ссылке.

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