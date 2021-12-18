Коронавирус унес жизни еще 16 жителей Коми

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Федеральный оперштаб России сообщил, что за последние сутки в Коми зарегистрировано 229 новых случаев заболевания коронавирусом, что является минимальным значением за последнее время. С начала пандемии по состоянию на 18 декабря выявили 94 733 заболевших.

В большинстве случаев заражение ковидом заканчивается выздоровлением. Так, за сутки болезнь побороли 683 человека. Всего из больниц выписан 77 991 пациент.

Однако 2 510 жителей Коми стали жертвами коронавируса. Показатель смертности вырос за последние 24 часа на 16 новых летальных исходов.

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