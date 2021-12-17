В Коми из-за коронавируса 14% беременностей заканчиваются выкидышами

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В Коми у 14% беременных женщин, больных коронавирусом, происходят выкидыши. Об этом сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Татьяна Безуглая.

Медики провели систематический обзор, в который вошли 100 тысяч беременных. Оказалось, что передача коронавируса от женщины к ребенку происходит примерно в 5% случаев. В 8% дети рождаются уже зараженными этой инфекцией. Преждевременные роды происходят в 25% случаев, а выкидыши – до 14%. Кроме того, повышался риск рождения детей с низкой массой тела.

В 43% случаев требуется госпитализация новорожденных в отделение интенсивной терапии. Перинатальная летальность составляет до 2,2%.

– Обезопасить здоровье будущих мам поможет вакцинация, – заключила Безуглая.

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