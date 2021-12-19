Стали известны подробности обрушения здания в Коми, под обломками которого остался человек

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Стали известны подробности трагического инцидента в Ухте. Накануне, 18 декабря, на улице Машиностроителей обрушилось старое здание, принадлежащее местному предпринимателю. Под завалами остался один человек, поиски которого сейчас идут полным ходом.

Выяснилось, что пропавшим является наемный рабочий. Он вместе с коллегой должны были разобрать здание. Однако при подрезе одной из конструкций помещения железобетонное строение не выдержало и упало. В момент обрушения мужчина был один: его коллега уходил по делам.

До сих пор неизвестно, в каком состоянии находится потерпевший, его возраст и другие данные. На месте ЧП продолжают работать экстренные службы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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