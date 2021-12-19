В Коми количество зараженных COVID-19 приблизилось к 95 тысячам человек

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В Коми обновились все основные данные по коронавирусу. Согласно им, число заражённых COVID-19 увеличилось на 220 человек. Общее количество инфицированных, по состоянию на 19 декабря, составляет 94 953.

Летальным исходов закончились 2 520 случаев заболевания. За минувшие сутки показатель смертности вырос на 10 умерших пациентов.

Отмечается, что выздоровевших с каждым днём становится все больше. За все время пандемии болезнь побороли 224 человек. Это на 78 215 больше, чем было 24 часами ранее.

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