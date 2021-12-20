В начале рабочей недели жителей Коми ожидают снег и гололед

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Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказал, какая погода ждет жителей Коми сегодня, 20 декабря. По прогнозу в регионе пообещали небольшой снег, гололед, изморозь и северный ветер.

Синоптики передали что скорость ветра составит от 6 до 11 м/с. В целом будет довольно облачно, обильные осадки не ожидаются – только небольшой снег. Температура воздуха в южных районах составит -18...-23, на крайнем юго-западе -9...-14, в северной части -20...-25°С.

В самом Сыктывкаре скорость ветра не превысит 6-11 м/с. В городе также пройдет небольшой снег, а температура воздуха максимально опустится до -18...-20°С.

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