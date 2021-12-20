В Коми озвучили предложения по повышению доступности медицины в условиях пандемии

Много вопросов вызывают проблемы доступности медицины в удаленных населенных пунктах республики, где порой не то что интернета, нет даже сотовой связи. Фото: gsrk.ru.

На днях Госдума одобрила в Первом чтении концепцию закона о праве регионов вводить «сертификаты здоровья» в общественных местах. Взамен QR-кодов. Какие изменения принесет жителям Коми новый документ, как реагируют и что предлагают власти на местах, расскажет «Комсомолка».

Международные стандарты

Закон о сертификатах здоровья вводит единые стандарты и правила работы. По мнению федеральных властей, это позволит избежать «перегибов на местах» и неэффективных решений региональных чиновников.

Кто получит сертификат здоровья? Во-первых, не только люди, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции, но и все жители России, у которых есть антитела – после болезни, прививки иностранными вакцинами или бессимптомного носительства. Во-вторых, уровень антител у этих людей не имеет значения, так как это международные стандарты, установленные ВОЗ. В-третьих, срок действия сертификата – от 6 месяцев до 1 года. Уточняется, что закон носит временный характер. Срок действия закона – до 1 июня 2022 года.

Одна доза в ампуле

Между тем, напомним, депутаты Госсовета Коми создали межфракционную группу по законодательному регулированию мер по борьбе с COVID-19, все силы которой направлены на разработку мер профилактики распространения коронавируса в республике, включающих предложения по доступности медицинской помощи и качественного информирования населения.

– Введение сертификатов здоровья в общественных местах – серьезное решение. Все-таки вирус никуда не исчез, борьба за человеческие жизни продолжается, – поделился мнением председатель межфракционной группы Андрей Климушев.

В Коми вакцинация хоть и ускоряется, однако, по мнению членов группы, недостаточно быстро. Коллективный иммунитет жителей региона еще не достиг необходимого уровня, чтобы можно было бы вздохнуть с облегчением.

Во-первых, парламентарии предлагают проводить дополнительное диагностическое обследование перед вакцинацией (например, на аллергическую реакцию). Во-вторых, что весьма разумно, выпустить вакцины с одной дозой в ампуле, а не с двумя (случается, что пациент уходит, не желая терять времени, не дождавшись «своей» пары). В третьих, запустить социальную рекламу: настойчиво, но корректно информировать население о плюсах вакцинации и пунктах, где она ежедневно проводится.

Привлечь частные клиники

Нагрузка на медиков сейчас огромная. Поэтому члены группы предлагают привлечь к диспансеризации, медосмотрам и плановой медпомощи по полисам ОМС частные клиники, чтобы немного разгрузить государственные медучреждения. Или, к примеру, создать отделение медпрофилактики с удобным маршрутом: кабинеты врачей будут располагаться на одном этаже, чтобы пациенту было удобно пройти осмотр. Также можно организовать отдельные площади в медучреждениях для оказания специализированной медпомощи (например, эндоскопии и пр.). При этом много усилий предстоит приложить на «розыск» и привлечение квалифицированных медицинских специалистов, в том числе и из других регионов.

В идеале – запланировать строительство быстровозводимого инфекционного госпиталя, на такой масштабный проект по грубым подсчетам необходимо порядка 4 млрд рублей. Между тем, по той же технологии возможно предусмотреть строительство ФАПов в деревнях и селах региона.

Расширить полномочия

Много вопросов вызывают проблемы доступности медицины в удаленных населенных пунктах республики, где порой не то что интернета, нет даже сотовой связи. Межфракционная группа предлагает в подобных ситуациях активнее использовать возможности телемедицины, а также расширить полномочия специалистов ФАПов и амбулаторий – единственных мест, где может быть интернет, то есть вручить им право на выдачу документов о прошедшей вакцинации от COVID-19. «Такое же право теоретически могут получить и представители местных администраций или почты», подчеркивает Андрей Климушев.

Отметим, что в межфракционную группу по законодательному регулированию мер по борьбе с COVID-19 вошли представители всех партий, представленных в Госсовете региона. Парламентарии не только собирают предложения от медицинских работников и общественников, но и контролируют работу системы здравоохранения региона. Межфракционная группа продолжает свою работу.

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