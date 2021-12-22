«Не произноси имени Господа напрасно»: сыктывкарский священнослужитель оценил работу инспектора ДПС

Отец Максим из Сыктывкара. Фото: личный архив.

Священник Храма Александра Невского в Сыктывкаре, отец Максим (Стыров) высказал свое мнение «КП-Коми» по поводу видеоролика, заполонившего вчера, 21 декабря, просторы Интернета. В видеозаписи инспектор ДПС из Коми зачитывает нарушительнице ПДД протокол... в виде проповеди.

Напомним, сыктывкарец, сотрудник ГИБДД Сыктывдинского района Вадим Ветошкин, который сам себя позиционирует глубоко верующим человеком, зачитал нарушительнице ПДД протокол словно священник на проповеди в церкви.

Вадим Ветошкин, по словам друзей, обладает отличным чувством юмора. Вот и пошутил. Фото: личный архив.

Шутник-ДПСник интерпретировал официальное предупреждение в формат молитвы, чем весьма порадовал пассажирку, задержанную за непристегнутый ремень безопасности. Многие пользователи Сети креатив оценили, похвалили молодого мужчину и растащили ролик по соцсетям.

По мнению священника Храма Александра Невского в Сыктывкаре, отца Максима (Стырова), шутка ДПС-ника вряд ли оскорбила чувства верующих, но и не является очень удачной. «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно», процитировал Святое Писание отец Максим.

Кстати, республиканское МВД взяло ролик, как говорится, «на карандаш» и планирует провести проверку. По предварительным данным, оригинальному ДПСнику за подобное поведение ничего не угрожает.

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