Уйба назвал причину высокой смертности от коронавируса

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Высокая смертность от коронавируса связана с тем, что умирают люди, которые не сделали прививки. Об этом в своем видеообращении заявил глава республики Владимир Уйба.

Руководитель региона напомнил, что на пресс-конференции президент России Владимир Путин уделил много времени вакцинации, поскольку другого способа справиться с пандемией нет. Уйба назвал уровень коллективного иммунитета в нашей стране в 59,4% невысоким.

– Я уже говорил, что планка поставлена в 80%, а многие страны говорят о том, что нужно 95%, – отметил Уйба.

По его словам, высокая смертность от коронавируса связана с тем, что умирают непривитые. Глава Коми напомнил, что вчера в республике скончались четыре человека. По его словам, никто из этих людей не проходил вакцинацию. Уйба призвал жителей пересмотреть свою позицию и сделать прививки.

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