За сутки в Коми скончались 15 больных коронавирусом

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По состоянию на субботу, 25 декабря, в Коми зафиксировали 203 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 96 204 случая заболевания коронавирусом. За сутки выздоровели 257 человек. За весь период пандемии из больниц выписали 80 221 человека. За последние сутки скончались 15 больных коронавирусом. Всего в Коми зафиксировали 2562 смертельных случая среди пациентов, у которых диагностировали эту болезнь.

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