В четверг в Коми до -39 градусов

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В четверг, 6 января, в Коми ожидается Переменная облачность и снег, минимальная температура воздуха составит -39 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми ожидается снег и южный ветер со скоростью 6-11 м/с. Температура ночью составит -32…-27 градусов. Местами в Коми похолодает -39...-34 градусов. При этом в Прилузском районе днем температура воздуха достигнет -19...-14 градусов.

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а днем ожидается небольшой снег. Синоптики прогнозируют южный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит -29...-27 градусов, а днем потеплеет -17...-15.

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