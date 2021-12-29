Какие изменения вступают в силу 1 января 2022 года в Коми

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В 2022 году жизнь россиян сильно изменится. Поправки в законы коснутся всех сфер нашей деятельности, Мы собрали для вас полный список новшеств, которые вступают в силу уже через пару дней.

В Коми вырастет МРОТ

С 1 января 2022 года в России вырастет размер МРОТ. Рост составит более одной тысячи рублей и достигнет 13 890 рублей.

В Коми же размер МРОТ будет больше из-за коэффициентов: в разных регионах республики он отличается. Подробнее о них можно прочитать здесь.

Индексация материнского капитала

В начале года размер маткапитала существенно изменится. С 1 января он будет проиндексирован по фактической инфляции и составит более 500 тысяч рублей за первого ребенка и 665 тысяч за второго.

Пять тысяч на «Пушкинскую карту»

В 2022 году будет пересмотрен лимит «Пушкинской карты». Он увеличится с трех тысяч рублей до пяти. Эти деньги студенты и школьники смогут потратить на посещение выставок, музеев, театров и концертов по всей стране.

Защита от «долговой ловушки»

С января Банк России будет иметь право ограничивать выдачу необеспеченных банковских потребительских кредитов банками и займов. Такое нововведение, по словам председателя ГД РФ Володина, должно защитить людей от «долговой ловушки» и сохранить деньги. В частности, это поможет защитить должников по кредиту, отдающих на его погашение 80% своего дохода, от финансовой зависимости.

Отказать в услугах без биометрии не получится

С 1 января россиянам не могут отказать в предоставлении госуслуг, если человек отказывается проходить биометрию.

Налоговый вычет на спорт

Россияне смогут вернуть часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. Применить его можно к доходам, полученным с 1 января 2022 года.

Напомним, новый закон вступил в силу 1 августа 2021 года. Согласно нему, жителям получится сэкономить 13% стоимости абонемента в фитнес-клуб. По данным Госдумы РФ, максимальный размер «спортивного» вычета будет составлять 120 тысяч рублей в год в совокупности с другими соцвычетами. Его можно будет получить не только на себя, но и на детей.

Электронная подпись

С начала 2022 года у соискателей без трудового стажа не будут спрашивать согласия на электронное взаимодействие с работодателем. Таким образом, работники смогут подписывать документы электронной подписью.

Пенсия без заявления

Страховые и социальные пенсии по инвалидности, а также пенсии по предложению органов службы занятости теперь можно будет оформить без заявления. Это же касается и доведения выплат до уровня ПМ.

Также с Нового года Пенсионный фонд будет раз в три года уведомлять женщин с 40 лет и мужчин с 45 лет о том, как формируются их пенсии.

Выплаты на детей от трех до семи лет

С 2022 года больше семей смогут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет. При расчете будут учитывать доходы на каждого члена семьи на год обращения за выплатой. Размер самой выплаты будет равен прожиточному минимуму для детей на тот год, когда семья обратилась за выплатой.

Пособия и больничные выплатят без задержек

С 2022 года страховые выплаты будут перечисляться ФСС напрямую — на банковский счет или через «Почту России». Таким образом россияне смогут получать пособия без задержек независимо от финансового положения работодателей. Это коснется «больничных», в том числе в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком, а также единовременного пособия при рождении ребенка.

Индивидуальный рейтинг заемщиков

Квалифицированные бюро кредитных историй должны будут указывать индивидуальный рейтинг заемщиков — число кредитоспособности человека, подсчитанное по методике Банка России. Ориентируясь на него, россияне смогут понять, дадут ли им кредит, а банки — понять их реальную кредитоспособность. Срок хранения записей кредитной истории сокращается с 10 до 7 лет.

Субсидии по ЖКХ можно будет получить проще

С января 2022 года россиянам не придется предоставлять документы для получения субсидии и компенсации на оплату «коммуналки». Тогда как отказать в субсидии смогут только при наличии решения суда по долгам, а долги образовались не более чем за последние три года.

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