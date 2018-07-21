2018-07-21T12:04:06+03:00
Происшествия

Под Усинском утонул семилетний ребенок

Очевидцы пытались его спасти, но не смогли
Дарья ЮДИНА
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На берег вытащили уже мертвого мальчикаНа берег вытащили уже мертвого мальчика
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Вчера в деревне Захарвань Усинского района в Печоре утонул семилетний мальчик. Ребенка пытался спасти подросток из той же деревни, но безуспешно: очевидцы вытащили на берег уже мертвого ребенка.

По свидетельствам очевидцев, трагедия произошла на отмели, где глубина воды не превышает одного метра. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Это уже седьмой несчастный случай на воде, связанный с детьми. Страшная закономерность продолжает действовать: так, совсем недавно в Брыкаланске утонул 14-летний подросток, который пытался перейти реку вброд. Другой подросток утонул в пруду, ещё один в Койгородке стал жертвой воды в свой день рождения. Похожие случаи произошли также в Эжве и в Богородске.

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