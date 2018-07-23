Один за другим: в Коми утонул ещё один подросток

23 Июль 17:59 2018-07-23T18:03:23+03:00

Трагедия произошла недалеко от Ыба, в местечке Захарово

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Вчера в Сыктывдинском районе рядом с местечком Захарово утонул ещё один подросток. 15-летний мальчик решил искупаться в Сысоле вместе с двумя сверстниками и в итоге погиб, потеряв «почву» под ногами.

Подростки плескались в запрещенном для этого месте. Во время купания погибший решил «пройтись» по дну реки. В какой-то момент он перестал чувствовать дно, попав в яму. Товарищи пытались его спасти, но безуспешно.

Тело мальчика нашли. Его подняли четыре водолаза из отряда «СПАС-Коми».

Напомним, что это уже десятый случай гибели ребенка на воде. Так, под Усинском утонул 7-летний мальчик, в Брыкаланске погиб 14-летний подросток, в Богородске жертвой воды стал ребенок того же возраста. Подобные случаи произошли также в Микуни, в Койгородке, в Эжве, недалеко от Максаковки.