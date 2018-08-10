Очевидцы: «Медвежонка под Усинском забили лопатой алкаши»

СЕГОДНЯ 19:25 2018-08-10T19:27:32+03:00

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Выяснились шокирующие подробности смерти медвежонка на трассе недалеко от Усинска. Косолапого, по словам очевидцев, забили лопатами пьяные жители Усть-Усы, сообщает «Комиинформ».

Заведующий отделом учета и регулирования объектов животного мира Минприроды РК Владимир Иванов рассказал, что в смерти косолапого виноваты местные жители. Дружелюбного косолапого, который никогда не проявлял агрессии по отношению к человеку, забили лопатами. Расследованием этого инцидента займется УМВД по Усинску.

По словам очевидцев, в преступлении виноваты подвыпившие местные жители. Они привязали тушу мертвого животного к УАЗу и увезли. На фото, которое распространили очевидцы, виден номерной знак, поэтому установить преступников не будет слишком сложно.