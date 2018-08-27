В Печоре мужчина спрыгнул с балкона третьего этажа

СЕГОДНЯ 12:49 2018-08-27T12:53:35+03:00

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В Печоре мужчина спрыгнул с балкона, сообщают местные жители. По словам людей, он остался жив, они вызвали скорую.

Инцидент произошел в доме №33 по улице Московской сегодня, 27 августа, около 11:00. По словам очевидца Алексея Богатина на его глазах мужчина спрыгнул с балкона третьего этажа. Сложно сказать, что этому предшествовало: все произошло в одно мгновение. При этом мужчина не издал ни одного звука.

Очевидец вызвал скорую. По сообщениям людей, выпрыгнувший мужчина остался жив. Отметим также, что это лето стало «урожайным» на падения с большой высоты. Совсем недавно в Эжве пенсионерка погибла, спускаясь с пятого этажа по простыням. У женщины могли быть проблемы с психикой.

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