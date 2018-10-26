2018-10-26T11:14:03+03:00
Общество

В Коми отменяют пассажирские поезда на Троицко-Печорск

Руководство Минпрома Коми указывает на низкую рентабельность и снижение пассажиропотока
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива редакцииФото из архива редакции
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В Коми намерены отказаться от железнодорожного сообщения между Троицко-Печорском, Сосногорском и Ухтой. Руководство Минпрома Коми указывает на низкую рентабельность и снижение пассажиропотока. Но местные жители с этой точкой зрения не согласны.

Год назад в тестовом режиме запустили регулярное автобусное сообщение между указанными населенными пунктами. Так, утром автобус выезжает из Троицка-Печорска, а во второй половине возвращается из Ухты. Ехать общественным транспортом быстрее, чем поездом: всего на путь пассажиры тратят 3 часа 25 минут.

Схема себя оправдала. Мы предлагаем запустить оборотный встречный рейс, но с полным отказом железнодорожного сообщения, поскольку востребованность его низкая и по сравнению с прошлым годом пассажиропоток упал еще почти на 15%», - сообщил, находясь в Сосногорске, начальник управления транспорта Минпрома Коми Владимир Котов.

Между тем опрос общественного мнения в соцсетях показал, что железная дорога людям нужна. Особенно жители расстроены тем, что отменили беспересадочный вагон до Сыктывкара.

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