Горожане боятся выгуливать собак в Мичуринском парке из-за протекающей канализации

СЕГОДНЯ 16:14 2018-11-13T17:42:39+03:00

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В сыктывкарском парке имени Мичурина уже вторую неделю течет вода из канализационного люка. Об этом "КП в Коми" сообщил читатель.

- Я хожу мимо этого места каждый день. Люк дал течь две недели назад, возле этого места воняло канализацией. Вода текла очень тоненьким ручейком, а буквально два дня назад разлилась по холму и заледенела, - рассказал нам житель Сыктывкара по имени Валентин.

Журналистка "КП в Коми" сходила в Мичуринский парк и без труда нашла протекающий люк. На территории для выгула домашних животных наш корреспондент заметила замерзший ручей приличных размеров, а также большую лужу. Исток ручья находился на вершине небольшого холма, и это был обыкновенный канализационный люк. Сама конструкция коммунального объекта частично окружена водой, отметим, что опасное место прикрыто неказистой конструкцией из досок - вот и вся техника безопасности. Скорее всего, владельцы дорогостоящих собак обходят это место стороной, ведь велик риск, что хвостатый любимец нечаянно лизнет опасную водичку и отравится.

В "Сыктывкарском водоканале" журналистке "Комсомолки" пояснили, что объект относится к канализационным сетям и принадлежит Церкви Христа Спасителя. Пастырь христианского храма уже извещен об аварии и должен написать заявление для проведения ремонтных работ. Место прорыва уже осмотрели рабочие "водоканала".