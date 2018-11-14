2018-11-14T17:13:08+03:00
Общество

Шахта "Интинская" возобновила добычу угля

Работа ведется в три смены
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
фото: www.jankoy.org.uaфото: www.jankoy.org.ua
Изменить размер текста:

Градообразующее предприятие АО "Интауголь" возобновило работу. Сейчас выработка угля ведется в три смены, на шахте работают 804 человека. Об этом сообщил и.о. министра инвестиций, транспорта и промышленности Коми Алексей Просужих на вчерашнем обсуждении программы развития промышленности в регионе.

- В октябре закрытая шахта «Интауголь» возобновила работу, приступила к работе на лаве. Зимой уголь востребован, основной покупатель - Северодвинская ТЭЦ. Однако это не отменяет ликвидационных мероприятий, проводимых на шахте. Правительство Коми сохраняет за собой обязательства по оказанию содействия в трудоустройстве работников и выплатам увольняемым. Сейчас выработка угля ведётся в три смены, на шахте работают 804 человека, - заявил руководитель регионального минпрома.

Напомним, что в июля текущего года в компании "Интауголь" идут ликвидационные мероприятия. Официально угледобывающее предприятие должно закрыться. Уведомления об увольнении получили свыше одной тысячи сотрудников шахты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция Ухты ищет водолазов для поиска тела пропавшей Анастасии Щетининой
Волонтеры рассказали, кто распустил ложный слух об обнаруженном трупе ухтинки
Мэрия Сыктывкара в соцсетях обсуждает с жителями города проблему мусора
В Сосногорском районе пропал 43-летний мужчина
Жители Коми могут подарить праздник детям из трудных семей
Горожане боятся выгуливать собак в Мичуринском парке из-за протекающей канализации
В Сыктывкаре участок на перекрестке Ленина-Орджоникидзе отошел компании «СКАТ»
В Сыктывкаре перестали искать тело убитой 43-летней женщины
Галина Лапшина покинула совет Сыктывкара со слезами на глазах
Сыктывкарец, разбивший памятник рублю, полностью признал свою вину
В Коми придет потепление
Стала известна причина пожара по Ухтой, в котором пострадали четыре человека
В Ухте пьяный водитель без прав врезался в столб: пострадала пассажирка
После исчезновения женщины из Ухты завели уголовное дело
В воскресенье в Коми снег и сильный ветер
В Ухте ищут таинственно пропавшую блондинку
Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении