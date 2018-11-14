Шахта "Интинская" возобновила добычу угля

СЕГОДНЯ 14:39 2018-11-14T17:13:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Градообразующее предприятие АО "Интауголь" возобновило работу. Сейчас выработка угля ведется в три смены, на шахте работают 804 человека. Об этом сообщил и.о. министра инвестиций, транспорта и промышленности Коми Алексей Просужих на вчерашнем обсуждении программы развития промышленности в регионе.

- В октябре закрытая шахта «Интауголь» возобновила работу, приступила к работе на лаве. Зимой уголь востребован, основной покупатель - Северодвинская ТЭЦ. Однако это не отменяет ликвидационных мероприятий, проводимых на шахте. Правительство Коми сохраняет за собой обязательства по оказанию содействия в трудоустройстве работников и выплатам увольняемым. Сейчас выработка угля ведётся в три смены, на шахте работают 804 человека, - заявил руководитель регионального минпрома.

Напомним, что в июля текущего года в компании "Интауголь" идут ликвидационные мероприятия. Официально угледобывающее предприятие должно закрыться. Уведомления об увольнении получили свыше одной тысячи сотрудников шахты.