Топ-5 "замороженных" воркутинцев

СЕГОДНЯ 15:30 2018-11-16T15:43:38+03:00

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Воркуту продолжает засыпать снегом, но местных такими аномалиями не удивить.

Жители заполярного города легко работают и даже просто гуляют даже в самые лютые морозы и метели.

"Комсомолка" собрала для вас Топ-5 самых румяненьких и заснеженных воркутинцев.

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