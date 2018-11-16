2018-11-16T15:43:38+03:00
Общество

Топ-5 "замороженных" воркутинцев

В заполярном городе продолжает свирепствовать стихия
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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Воркуту продолжает засыпать снегом, но местных такими аномалиями не удивить.

Жители заполярного города легко работают и даже просто гуляют даже в самые лютые морозы и метели.

"Комсомолка" собрала для вас Топ-5 самых румяненьких и заснеженных воркутинцев.

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Воркута. Ярослав Вильтейс.
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tanya_iva92tanya_iva92
#мороз и #дреды #Воркута
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Прохладно, однако... #воркута
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"мороз"
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#утро#Сэмик#зима
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