2018-12-22T12:22:55+03:00
Происшествия

Ещё одного ребенка в Ижемском районе сбила повозка с лошадью

Двухлетний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму
Дарья ЮДИНА
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В Ижемском районе под повозку с лошадью попал ещё один ребенокВ Ижемском районе под повозку с лошадью попал ещё один ребенок
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В Ижемском районе повозка с лошадью сбила ещё одного ребенка. И снова жертвой стал двухлетний мальчик.

Все случилось в деревне Вертеп вчера утром, примерно в 8 часов 30 минут. Малыш ехал по Лесной улице на снегокате с бабушкой в детский сад. Лошадь, которая сбила ребенка, никем не управлялась. В результате столкновения мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму.

Напомним, что 7 декабря в селе Няшабож Ижемского района произошел похожий случай: двухлетний Андрей Канев, переходя дорогу, попал под гужевую повозку, которой управлял пьяный мужчина. Мальчик зацепился за сани, которые 1,5 километра протащили его за собой. Ребенка с тяжелыми травмами почти сутки доставляли в сыктывкарскую больницу.

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