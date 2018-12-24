В сыктывкарских автобусах появится свободный Интернет

СЕГОДНЯ 10:51 2018-12-24T10:51:09+03:00

Сначала тестирование сети Wi-Fi пройдет на одном из городских маршрутов

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Столичный перевозчик запустил пилотный проект по установке в городских автобусах сети Wi-Fi. Пока беспроводным Интернетом могут воспользоваться пассажиры Нефаза с бортовым номером 566. Этот автобус можно узнать по размещенной на нем рекламе мобильного приложения «Passengr».

Тестирование оборудования продлится месяц, после чего можно будет говорить об эффективности проекта и перспективах его внедрения на остальном транспорте предприятия.

Скорость Интернета составит от 50 до 100 Мбит в секунду. Это позволит без задержек смотреть видео, слушать музыку, общаться в мессенджерах и просматривать ленту новостей в любимых социальных сетях.

Доступ к сети для пассажиров является бесплатным и не требует просмотра рекламных роликов. Чтобы воспользоваться Wi-Fi, потребуется пройти идентификацию, после чего можно будет воспользоваться доступом в Интернет.

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