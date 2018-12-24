2018-12-24T10:51:09+03:00
Общество

В сыктывкарских автобусах появится свободный Интернет

Сначала тестирование сети Wi-Fi пройдет на одном из городских маршрутов
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Столичный перевозчик запустил пилотный проект по установке в городских автобусах сети Wi-Fi. Пока беспроводным Интернетом могут воспользоваться пассажиры Нефаза с бортовым номером 566. Этот автобус можно узнать по размещенной на нем рекламе мобильного приложения «Passengr».

Тестирование оборудования продлится месяц, после чего можно будет говорить об эффективности проекта и перспективах его внедрения на остальном транспорте предприятия.

Скорость Интернета составит от 50 до 100 Мбит в секунду. Это позволит без задержек смотреть видео, слушать музыку, общаться в мессенджерах и просматривать ленту новостей в любимых социальных сетях.

Доступ к сети для пассажиров является бесплатным и не требует просмотра рекламных роликов. Чтобы воспользоваться Wi-Fi, потребуется пройти идентификацию, после чего можно будет воспользоваться доступом в Интернет.

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В «Комиавтотрансе» пояснили, что подорожание проезда связано с инфляцией, ростом цен на электроэнергию, топливо и запчасти. На маршрутах №№: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 38, 44, 46, 54. При этом устанавливать стоимость проезда более 28 рублей запрещено (подробнее)

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