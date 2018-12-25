2018-12-25T09:31:34+03:00
Общество

Первые жертвы мороза: в столице Коми пострадали дети и взрослый

Мужчина обморозил пальцы рук
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.talkypic.comФото: www.talkypic.com
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В Сыктывкаре прошедшие морозы открыли статистику травм, связанных с обморожением. Как сообщили "КП в Коми" в региональном минздраве, за прошедшую неделю с 17 по 24 декабря в городские больницы обратились за медпомощью три человека.

Сыктывкарец направлен с травмами кисти в хирургическое отделение Эжвинской городской больницы. Мужчина обратился за медпомощью в связи с обморожением 4 пальцев руки. Травмы оказались настолько серьезными, что врачи приняли решение о госпитализации.

Кроме того, в травпункты с жалобами на обморожение обращались двое несовершеннолетних, но для них назначено амбулаторное лечение.

Отметим, что синоптики на ближайшие дни прогнозируют комфортную погоду, близкую к климатической норме для наших северных широт. Сегодня преобладающая по региону температура воздуха ночью и днём: -12...-17С, в середине недели -5...-10С.

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