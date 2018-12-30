Работа городских и пригородных автобусов Сыктывкара в праздничные дни

СЕГОДНЯ 10:21 2018-12-30T10:21:08+03:00

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"Комиавтотранс" информирует жителей Сыктывкара о графике движения городских и пригородных автобусных маршрутов 31 декабря, 1 января и в период с 1 по 8 января.

Городские автобусы

31 декабря автобусы №: 1, 3, 9, 12, 15, 18, 19, 38, 46, 54 будут курсировать по расписанию выходного дня.

В новогоднюю ночь последний рейс маршрута №18 от «Площади Габова» отправится в 22:40, от «СЛПК» в 23:17. Последний рейс маршрута №54 от «Ж/д вокзала» отправится в 22:40, от остановки «Улица Славы» в 23:24.

1 января в период с 00:20 до 07:40 будет организована работа автобусных маршрутов №1, 15, 18, 19, 46

Маршрут №1: ТРЦ «Макси» — интервал движения 40 минут

Маршрут №15 — интервал движения 20 минут

Маршрут №18 — интервал движения 30 минут

Маршрут №19 — интервал движения 35 минут

Маршрут №46 — интервал движения 20 минут

Пригородные автобусы:

№107 «Сыктывкар — Нювчим» с 1 по 8 января 2019 года по воскресному расписанию;

№113 «Сыктывкар — Красная» с 1 по 8 января 2019 года по календарю;

1 января 2019 года будут отменены утренние рейсы на маршруте №107 «Сыктывкар — Нювчим»:

от остановочного пункта «Городской автовокзал» со временем отправления 06:45, 08:00;

от остановочного пункта «Нювчим» со временем отправления 07:55, 09:20;

1 января 2019 года будут отменены утренние рейсы на маршруте №112 «Сыктывкар — Гаръя»:

от остановочного пункта «Городской автовокзал» со временем отправления 05:35, 06:40, 08:40;

от остановочного пункта «Гаръя» со временем отправления 06:45, 07:50, 10:00;

1 января 2019 года будут отменены утренние рейсы на маршруте №113 «Сыктывкар — Красная»:

от остановочного пункта «Городской автовокзал» со временем отправления 06:20;

от остановочного пункта «Красная» со временем отправления 08:05;

1 января 2019 года будут отменены утренние рейсы на маршруте №114 «Сыктывкар — Дань-Дор»:

от остановочного пункта «Городской автовокзал» со временем отправления 06:10;

от остановочного пункта «Дань-Дор» со временем отправления 07:50;

1 января 2019 года будут отменены утренние рейсы на маршруте №115 «Сыктывкар — Корткерос»:

от остановочного пункта «Городской автовокзал» со временем отправления 04:55, 05:25, 05:55, 06:25, 07:20, 07:50, 08:20, 08:50;

от остановочного пункта «Корткерос, конечная» со временем отправления 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 08:55, 09:25, 09:55.