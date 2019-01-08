Республику Коми накроют 30-градусные морозы

8 Янв. 2019 2019-01-08T09:16:30+03:00

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Синоптики Коми предупреждают, что следует приготовиться к холодам, которые ударят совсем скоро. К четвергу в регион заглянуть 30-градусные морозы, сообщает ЦГМС.

В южных районах республики неделя началась с похолодания, а на севере с дальнейшего усиления морозов.

- С отходом циклона за Урал к четвергу температура повсеместно понизится до -25С, на востоке до -32...-37С. Но по расчётам похолодание ожидается непродолжительным. К концу недели очередной циклон с Атлантики вновь принесёт ослабление морозов до -10...-15С, - сообщает заместитель начальника ОГМО Коми ЦГМС И. Горбатова.

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В Сыктывкаре прошедшие морозы открыли статистику травм, связанных с обморожением. Как сообщили "КП в Коми" в региональном минздраве, за прошедшую неделю (подробности).