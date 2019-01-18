2019-01-18T11:43:55+03:00
Общество

Инокинь сгоревшего Серафимовского монастыря в Коми приютили в теплых вагонах-домах

Страшный пожар в келье в конце ноября прошлого года лишил монахинь крова
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуацийФото Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
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17 января в село Ыб Сыктывдинского района Коми привезли два теплых мобильных вагона-дома. В них будут жить инокини Серафимовского женского монастыря, которых страшный пожар в келье в конце ноября прошлого года, лишил крова.

Доставка и обустройство теплых и уютных вагончиков в старинное село Коми – это плод работы нескольких предприятий. В дар республике их передала компания ООО «Стройгазконсалдинг-Север». Фирма ООО «Лузалес» бесплатно доставила вагончики из Воркуты, а работники Управления ППС и ГЗ оремонтировали временные домики. Все эти мероприятия курировал Комитет ГО и ЧС Коми.

В домиках комфортно: есть электричество, обогреватели, место для умывания, кровати. Вагоны могут эксплуатироваться в климатических условиях от -60 – +40 градусов по Цельсию. Инокини Серафимовского монастыря, которые после пожара ютились в столовой монастыря, положительно оценили новое место обитания. В мобильных домиках женщины будут жить, пока не построят новую келью.

Напомним, что 30 ноября, в селе Ыб Сыктывдинского района произошел пожар в женском монастыре, где сгорел двухэтажный сестринский корпус, покрытый металлопрофилем. В момент пожара внутри находилось шесть человек. К счастью, в результате возгорания никто не погиб и не пострадал, но монахини остались без крова.

Фото Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

Фото Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

Директор известного спортклуба сам разбирает остатки сгоревшего монастыря в Ыбу

Иван Турышев делают это абсолютно безвозмездно (подробности).

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