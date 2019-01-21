2019-01-21T09:09:14+03:00
Общество

В Коми придут 40-градусные морозы

Температура будет идти вниз в течение недели
Алиса КОЗЛОВА
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В течение недели морозы будут усиливатьсяВ течение недели морозы будут усиливатьсяФото: из архива «КП»
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На предпоследней неделе января в Коми установится морозная погода с температурным фоном в среднем на 5 градусов ниже климатической нормы. Но показания термометров будут меняться, особенно в южных районах. Ожидается, что циклоны с запада периодически будут смягчать морозы, а с отходом — усиливать. Днем в понедельник под влиянием циклона ожидается -15...-22С, на крайнем юге -8...-13С. Со вторника произойдет усиление морозов и преобладающая температура в течение суток будет составлять -23...-28С, в утренние часы местами в северных и центральных районах до -35С. Велика вероятность, что к концу недели уже на большей части территории морозы окрепнут до -28...-35С, в традиционно холодных северо-восточных районах до -40С.

Сегодня в столице Коми ожидается облачная погода с легким снегопадом, днем температура воздуха составит -10...-12 С, а к ночи похолодает до -18С. Завтра морозы будут усиливаться, и в дневное время суток похолодает до -23С, а к вечеру столбик термометра опуститься до - 26С.

Об этом сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми.

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