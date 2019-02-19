В торговом центре "Аврора" проводится проверка инцидента с инвалидом, которого выгнали на улицу

СЕГОДНЯ 14:27 2019-02-19T14:45:27+03:00

Охранник выдворил инвалида из торгового центра и швырнул его в сугроб Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

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Вчера в торговом центре "Аврора" охранник грубо выдворил человека с ДЦП, приняв его за пьяного. Руководство коммерческой организации не оставит эту ситуацию без внимания. Как сообщили "КП в Коми", директор центра инициировал внутреннее расследование.

- У нас везде стоят видеокамеры, мы внимательно изучим запись вчерашнего происшествия, пригласим на беседу свидетелей. Никто не собирается делать необоснованных выводов. Торговый центр охраняет предприятие «Легион». Его сотрудники проходят ежегодное освидетельствование, работают в учебных заведениях, ранее с представителями «Легиона» подобных инцидентов не возникало, - сообщила "КП в Коми" Наталья Нестерова, маркетолог торгового центра.

Напомним, вчера в период с 15 до 16 часов в торговом центре "Аврора" охранник грубо выгнал 45-летнего инвалида по ДЦП.

ИСТОЧНИК KP.RU