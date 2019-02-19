В Сыктывкаре инвалида выдворили из торгового центра и вышвырнули в сугроб

Вопиющий случай нарушения прав человека с ограниченными возможностями произошел в Сыктывкаре. Вчера, 18 февраля, инвалида первой группы Юрия Кушнина выдворили из торгового центра "Аврора". Охранник коммерческого заведения принял человека с ДЦП за пьяного, волоком вытащил его на улицу и вышвырнул в сугроб.

- Юра - вполне самостоятельный человек, живет один и сам себя обслуживает. Он никогда не обращается за помощью, если ему необходимо приобрести продукты или одежду - все делает сам. Вот и сейчас решил присмотреть для себя ботинки и куртку, но уже в холле его остановил охранник, который решил, что Юра находился подшофе, - рассказал подробности инцидента отец пострадавшего Александр Кушнин.

Все произошедшее потом шокировало посетителей торгового центра. На глазах у многочисленных свидетелей охранник вытолкал инвалида за дверь. Люди пытались заступиться за несчастного, тогда разъяренный охранник толкнул Юрия на пол, вытащил его на улицу. В считанные секунды инвалид оказался в сугробе.

- После этого случая Юра с трудом пришел в себя. Конечно, он был очень обижен и сильно переживал. Мы будем добиваться справедливости через суд, - заявил папа Юрия Кушнина.

В Сыктывкаре у 45-летнего Юрия Кушнина кроме престарелого отца никого нет. Пострадавший и его отец просят свидетелей происшествия связаться с ними через Коми республиканскую организацию "Всероссийского общества инвалидов". Руководство "Авроры" заявило о начале внутренней проверки: будут изучены записи с видеокамер и опрошены свидетели.